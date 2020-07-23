В Полтаве подозреваемый в угоне автомобиля взял в заложники полицейского

Украинское МВД пытается его задержать в рамках спецоперации.

Все произошло при попытке полицейских задержать неизвестного на территории одного из бывших полтавских заводов. По предварительным данным, злоумышленник как раз пытался угнать автомобиль. В этот момент, как говорят в украинском МВД, он достал гранату и угрожал ее взорвать, после чего взял в заложники одного из сотрудников местного уголовного розыска.

Последовали переговоры, а за этим в заложники вместо одного из рядовых полицейских вызвался начальник уголовного розыска по Полтавской области Виталий Шиян, передает местное интернет-издание «Полтавщина». Захватчику по его требованию предоставили автомобиль ВАЗ-2111, известный как «Богдан». На нем высокопоставленный заложник и злоумышленник отправились в сторону Киева в сопровождении других полицейских машин.

По данным украинского интернет-издания «Страна.ua», преступнику 32 года, и он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков, а также участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе.

Это уже второй на этой неделе инцидент с захватом заложников на Украине. На днях в Луцке один из местных жителей захватил пассажирский автобус, требуя от президента Владимира Зеленского прорекламировать фильм «Земляне». После выполнения этого требования захватчик сдался.