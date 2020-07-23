Предприниматель Кюнер осужден на 8 лет за хищения в ходе строительства и реконструкции в резиденции Президента

Предприниматель Станислав Кюнер осужден на 8 лет за хищения в ходе строительства и реконструкции объектов в резиденции Президента в Новоогарево.

В ходе утренних прений в Мосгорсуде обвинение просило для топ-менеджера компании Стройфасад 7 лет, но суд в итоге применил более суровую меру. Кюнер, кроме того, должен выплатить штраф в полтора миллиона рублей. Ему вернули 10 миллионов залога под который его отпустили из под стражи. Как сообщает ТАСС, бизнесмен пошел на сделку со следствием, признав свою вину, в отличие от части фигурантов, которые продолжают настаивать на своей невиновности. Именно поэтому его дело выделили в отдельное производство.

Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку строительство таких объектов окружено серьезными мерами секретности, известно только, что общий объем хищений составляет более 220 миллионов рублей бюджетных средств. Кроме того, РБК сообщает и о том, что расходы при строительстве завышались.

В конце июня на три года колонии был осужден еще один фигурант дела Александр Родионов, который как и Кюнер заключил сделку со следствием.