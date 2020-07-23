Песков: В Кремле пока нет решения по открытию границ России

Между тем, глава правительства Михаил Мишустин сегодня сказал, что в России нужно развивать внутренний туризм и делать это через улучшение инфраструктуры, а не искусственно, закрывая границы страны. Вчера Мишустин сообщил, что россияне, которые купят туры по России смогут претендовать на денежные компенсации до 15-ти тысяч рублей. При этом, как уточнили в Ростуризме, будет целый ряд условий. Среди них оплата покупки картой «Мир».