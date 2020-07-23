Песков: «Антимосковские» лозунги на акциях в Хабаровске выдвигают «квазиоппозиционеры, которые не прочь пошуметь

«Антимосковские» лозунги на акциях в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала в Хабаровске выдвигают «квазиоппозиционеры, которые не прочь пошуметь и заработать себе очки», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Пишут лозунги, говорят лозунги, есть отдельные люди. Сейчас это модное направление для представителей квазиоппозиции, которая не прочь чуть-чуть попытаться пошуметь, попытаться заработать себе каких-то очков на этой ситуации», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что эти лозунги не связаны с вопросами централизации страны. «Я бы не связывал это с централизацией. Регионы обладают целым комплексом полномочий, которые, кстати говоря, были расширены на фоне кризиса, связанного с коронавирусом», — отметил он.

Массовые акции в поддержку арестованного губернатора в Кремле объясняют «острой эмоциональной реакцией» жителей Хабаровского края. «Речь идет о бывшем губернаторе региона, который пользовался популярностью в своем регионе. Тем не менее, произошла нестандартная, чрезвычайная ситуация, когда против него были выдвинуты обвинения в причастности к тяжкому преступлению. Конечно, это и есть повод для весьма острой эмоциональной реакции», — заметил Д.Песков.