Мишустин: Предпосылок к возникновению второй пандемии коронавируса в России пока нет

Предпосылок к возникновению второй волны пандемии коронавируса в России пока нет, — заявил премьер Михаил Мишустин.

Он надеется, что россияне будут следовать рекомендациям, которые дают Роспотребнадзор и врачи. Экономика, по мнению Мишустина, несмотря на пандемию, сохраняет стабильность. Как сказал глава правительства, доходы, собранные до коронавируса во все уровни бюджета, позволяют России чувствовать себя очень комфортно. Вместе с тем премьер признал, что пандемия нанесла существенный урон большому количеству людей и компаний.