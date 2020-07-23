В украинской Полтаве подозреваемый в угоне автомобиля захватил в заложники силовика

Согласно предварительным данным, сначала это был рядовой сотрудник уголовного розыска. Впоследствии преступник обменял захваченного на начальника управления Уголовного розыска по Полтавской области и вместе с ним скрылся на автомобиле, который ему предоставили в ходе переговоров. Во время захвата преступник угрожал взорвать гранату РГД-5, которую продемонстрировал силовикам, — передает агентство ТАСС.