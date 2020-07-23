В украинской Полтаве подозреваемый в угоне автомобиля захватил в заложники силовика

Согласно предварительным данным, сначала это был рядовой сотрудник уголовного розыска. Впоследствии преступник обменял захваченного на начальника управления Уголовного розыска по Полтавской области и вместе с ним скрылся на автомобиле, который ему предоставили в ходе переговоров. Во время захвата преступник угрожал взорвать гранату РГД-5, которую продемонстрировал силовикам, — передает агентство ТАСС.
2020-07-23T12:32:17+03:00
2020-07-23T12:32:17+03:00
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12:32, 23 июля 2020
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