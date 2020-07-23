Сегодня в Гамбурге будет вынесен приговор бывшему надзирателю нацистского концлагеря Штуттгоф

Отвечать перед судом немцу Бруно (фамилия не разглашается) пришлось лишь в возрасте 93 лет. Ему вменяется в вину пособничество в жестоком предумышленном убийстве 5 230 человек. 17-летним юношей в августе 44-го года он был призван на службу. Чтобы не идти на фронт, ученик пекаря выбрал работу в концлагере.

В своем последнем слове старик, сидящий в инвалидной коляске, разъяснил юристам и присутствующим в зале общественным обвинителям – родственникам зверски уничтоженных узников, что лишь во время процесса понял весь ужас их страданий. Обвиняемый поклялся, что покинул бы концлагерь, если бы это было возможно. Из слов Бруно следовало, что он не чувствует себя соучастником преступлений.

Прокурор затребовал три года тюремного заключения в соответствии с ювенальным уголовным правом, поскольку во время совершения преступлений обвиняемому не было 21 года. Защита настаивает на оправдании или условном наказании.

Процессы над бывшими надзирателями концлагерей начались в ФРГ после беспрецедентного суда над Иваном Демьянюком. Девять лет назад добровольный пособник фашистов был приговорен к пяти годам заключения, однако скончался до обжалования во второй инстанции.



Ранее служба в концлагере не считалась в Германии наказуемой. Однако правовая оценка подобных преступлений изменилось после того, как пришло новое поколение юристов.