Прирост заболевших коронавирусом в России, по данным оперштаба, продолжает оставаться чуть меньше 6 тысяч человек

В двух регионах – Ненецком автономном округе и Севастополе – новых заразившихся нет.

На этот раз только в трех регионах, как отмечается, число заболевших COVID-19 за сутки выше 200. В Москве этот показатель традиционно самый высокий, но продолжает держаться на одном уровне – около 600 заболевших. Почти 250 случаев выявлено в Свердловской области, чуть более 200 – в Нижегородской. Всего же в России уже завтра официальное число заболевших коронавирусом может превысить 800 тысяч человек. Выздоровели, по последним данным, за сутки свыше 8 тысяч заразившихся, умерли же 147.

Тем временем в Хабаровском крае, где суточный прирост составил чуть более 100 человек, власти не исключают введений новых ограничений по коронавирусу. Занявший недавно пост и.о. губернатора региона Михаил Дегтярев сказал, что все больницы для пациентов с COVID-19 заполнены. В крае при этом уже почти две недели проходят митинги в поддержку его экс-главы Сергея Фургала. А в Республике Алтай, по данным Роспотребнадзора, произошла вспышка коронавируса после одной из закрытых вечеринок. Как отмечается, заболели уже 65 ее участников, в том числе и сотрудники кафе.

По общему числу заболевших коронавирусом Россия находится на четвертом месте в мире после США, Бразилии и Индии.