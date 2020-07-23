Глава ЦИК Памфилова назвала глупостью опросы о трёхдневном голосовании, которые появились в социальных сетях комиссии

Там большинство людей выступили против этой идеи.

Опросы в соцсетях – это соревнования ботов, у кого их больше – тот и побеждает, — объявила Элла Памфилова в эфире радио «Говорит Москва». Глава ЦИКа отметила, что появление таких голосований на официальных страницах госоргана – это результат неграмотности некоторых сотрудников. Она обещала, что в ближайшее время распорядится эти публикации убрать.

Опросы, о которых идёт речь, появились в социальных сетях ЦИКа вчера. В них спрашивается буквально следующее «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней?». Опрос в Твиттере показал, что вариант «нет» выбрали около девяносто трёх процентов пользователей. В свою очередь аналогичный пост «ВКонтакте» показал почти тот же результат. Там многодневный формат голосования назвали неудобным девятнадцать тысяч пользователей против тысячи шестисот, которые выбрали вариант «да».

Эти опросы появились на следующий день после того, как в Госдуме одобрили законопроект, который позволяет проводить голосование в течение трёх дней. В Твиттере эту публикацию уже удалили.

Пока поправки о многодневном голосовании еще не приняты. В Совете Федерации их рассмотрят только завтра.