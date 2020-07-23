Кандидат в президенты Республики Беларусь Тихановская заявила, что надеется на поддержку Евросоюза

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что надеется на поддержку Евросоюза.

«Мы чувствуем поддержку Евросоюза. Я лично чувствую эту поддержку. Они предупреждают, что возможен ввод санкций, если репрессии против мирного народа не прекратятся. Мы надеемся на помощь Евросоюза, потому что они чтят права мирных граждан и призывают наши власти не совершать преступлений против собственного народа», — сказала она.

С.Тихановская также отметила, что находится на связи со многими европейскими правозащитниками.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях Республики Беларусь и России, она подчеркнула, что независимость – абсолютная ценность республики. «Мы не должны зависеть от газовой или кредитной иглы. Но нам нужны хорошие отношения, никто ни с кем ругаться не собирается. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы наши отношения были цивилизованными и дружными», — добавила она.

Выборы президента Республики Беларусь должны состояться 9 августа.