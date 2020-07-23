В украинской Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и угрожает подорвать гранату

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Интерфакс уточняет, что к этому моменту преступник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Украины, после чего потребовал автомобиль и направился в сторону выезда из города. О других требованиях пока ничего не известно.

Два дня назад в украинском Луцке произошел захват заложников в рейсовом автобусе. Тогда преступник отпустил людей после 12 часов переговоров, в которых участвовал, в том числе, президент Владимир Зеленский.