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11:34, 23 июля 2020

В украинской Полтаве мужчина взял в заложники полицейского и угрожает подорвать гранату

Фото: РИА

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Интерфакс уточняет, что к этому моменту преступник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Украины, после чего потребовал автомобиль и направился в сторону выезда из города. О других требованиях пока ничего не известно.

Два дня назад в украинском Луцке произошел захват заложников в рейсовом автобусе. Тогда преступник отпустил людей после 12 часов переговоров, в которых участвовал, в том числе, президент Владимир Зеленский.



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