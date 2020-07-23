В Екатеринбурге на политолога Федора Крашенинникова составили протокол за повторное проявление неуважения к власти

Об этом сообщает «Новая газета». В протоколе говорится, что в марте в своем Телеграм-канале Крашенинников оскорбил судей Конституционного суда. Политологу грозит до 15 суток ареста. Сам Крашенинников рассказал «Эху», что полицейские пришли к нему утром. Он отказался с ними общаться без адвоката.

В прошлом году Крашенинников был оштрафован на 30 тысяч рублей. Его признали виновным в неуважении к власти, так же из-за высказываний в Телеграм-канале о судьях.