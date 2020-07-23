Кандидат в президенты Республики Беларусь Тихановская подчеркнула, что не считает себя политиком

«Я этого очень сильно стеснялась: я не политик, о чем я вообще могу говорить. Но потом я поняла, что люди меня поддерживают. Они понимают, что я обычный человек. Поначалу реакции людей — «Куда она лезет, она не политик, зачем я должна за нее голосовать» — меня очень волновали, я расстраивалась. Но потом я всем открыто сказала: да, я не политик, не воспринимайте меня как политика. Воспринимайте меня как связующее звено между нынешней страной и светлым будущим», — заявила она.

С.Тихановская отметила, что не готовится становиться политиком в дальнейшем. Она рассказала, что процесс предвыборной кампании сопряжен для нее с множеством страхов. «Конечно, мне страшно. У меня было много страхов: страх интервью, выступлений, каверзных вопросов, которыми ты не владеешь и не оперируешь лексикой, которая есть в политических вопросах. Но приходится брать себя в руки, справляться каким-то образом, выкручиваться», — добавила она.

Выборы президента Республики Беларусь должны состояться 9 августа.