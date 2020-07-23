Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о демонтаже статуи видных конфедератов в Капитолии

Для того, чтобы это произошло нужно решение еще двух инстанции.

За устранение памятников из Национального зала скульптур проголосовали все демократы и часть республиканцев. 305 депутатов поддержали идею и 113 с ней не согласились. «Если мы демонтируем в этом здании памятник каждому, кто хоть раз принимал неверные решения – резюмировал конгрессмен-республиканец Том МакКлинток – это место станет абсолютно пустым» Впрочем, до выноса статуй еще далеко. Сперва этот законопроект должен одобрить американский Сенат, а там у республиканцев большинство, но и это еще не все.

Вето на это решение может наложить президент Дональд Трамп, который уже пригрозил сенаторам заблокировать военный бюджет страны, если они не откажутся от намерения переименовать военные корабли, названные в честь участников гражданской войны на стороне конфедерации.

Демонтаж статуй в Капитолии может стать продолжением стихийного процесса сноса памятников, который проходит по всей стране. Жертвами вандалов становятся те, кто по их мнению поддерживал рабство.