В России появится IT-платформа для контроля гражданского оружия

Как пишет газета «Коммерсант», это должно упростить жизнь его владельцев.

Росгвардия уже до конца года может получить систему, которая позволит отслеживать всё вооружение внутри страны от места производства до покупателей. Об этом газете «Коммерсант» рассказали источники и в самом ведомстве, и в НИИ «Восход», который разрабатывает эту it-платформу, и в концерне «Калашников».

Новая система предполагает, что оружейные заводы, магазины, ЧОПы и стрелковые клубы получат доступ к единой электронной базе данных, где будет зарегистрировано всё легальное оружие и патроны. Чтобы их приобрести, покупатель будет обязан иметь специальную пластиковую карту. К ней должны быть привязаны все необходимые разрешения и лицензии. При этом, каждый раз, когда человек будет ей пользоваться, в Росгвардии сразу будут об этом знать.

В ведомстве считают, что в таких условиях людям будет, во-первых, тяжелее подделывать документы, а во-вторых, легче получать уже законные лицензии. Дело в том, что эта it-платформа позволит россиянам получить необходимые разрешения через специальный интернет-портал.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что создание такой системы напрашивалось давно, но это создаёт новые риски утечек персональных данных.