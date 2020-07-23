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Эксклюзив Эха 10:50, 23 июля 2020

Кандидат в президенты Республики Беларусь Тихановская сообщила, что не получала угроз после выступления на ТВ

reuters

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не получала угроз после выступления на телевидении 21 июля.
«Угроз я, к счастью, не получала, и надеюсь, что получать их не буду», — заявила она.
Выборы президента Республики Беларусь должны состояться 9 августа.



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