Кандидат в президенты Республики Беларусь Тихановская сообщила, что не получала угроз после выступления на ТВ

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не получала угроз после выступления на телевидении 21 июля.

«Угроз я, к счастью, не получала, и надеюсь, что получать их не буду», — заявила она.

Выборы президента Республики Беларусь должны состояться 9 августа.