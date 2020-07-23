Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не получала угроз после выступления на телевидении 21 июля.
«Угроз я, к счастью, не получала, и надеюсь, что получать их не буду», — заявила она.
Выборы президента Республики Беларусь должны состояться 9 августа.
Кандидат в президенты Республики Беларусь Тихановская сообщила, что не получала угроз после выступления на ТВ
Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не получала угроз после выступления на телевидении 21 июля.