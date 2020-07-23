Тихановская заявила, что люди из окружения Лукашенко не предпринимали попыток договориться с ней

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что люди из окружения действующего президента республики Александра Лукашенко не предпринимали попыток договориться с ней перед предстоящими выборами.

«Нет, такого не было», — сказала она.

Выборы президента Республики Беларусь должны состояться 9 августа.