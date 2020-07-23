Российские кинотеатры возобновят работу показами «светлых и простых» фильмов, — заявила министр культуры Любимова

По ее словам, тяжелые драмы будут отложены до зимы следующего года, — передает агентство РИА Новости. Какие именно картины следует относить к категории простых и светлых, Любимова не уточнила.

Кинотеатры в России начали возвращаться к работе 15-го июля. В Москве залы начнут открываться 1-го августа. При этом количество зрителей должно составлять 50% от количества мест. Соответствующий указ ранее подписал мэр Сергей Собянин.