Тихановская заявила, что не планирует создавать предвыборную программу

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не планирует создавать предвыборную программу.

«Программы, какой люди ее понимают, у меня и не будет. Я не буду освещать то, как я вижу изменения в разных сферах нашей жизни: политической, экономической, изменения в сфере медицины. У меня программа одна: за полгода провести новые честные выборы, в которых достойные кандидаты в президенты со своими программами смогут претендовать на пост президента республики Беларусь», — сказала она.

В случае победы она также обещала освободить всех политзаключенных из тюрьмы.

Выборы президента Республики Беларусь должны состояться 9 августа.