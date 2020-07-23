Денежные компенсации можно будет получить за турпоездку в любой регион страны, в том числе Крым и Кубань

Об условиях программы поддержки внутреннего туризма, объявленной правительством, рассказали в Ростуризме.

Частично вернуть стоимость тура можно будет, начиная с августа. Причем деньги компенсировать будут за поездки, начинающиеся до конца этого года. В программе участвуют все регионы, хотя изначально в презентации, направленной туроператорам говорилось, что Крым и Кубань станут исключениями. Позже в Ростуризме пояснили, что эти регионы и так пользуются повышенным спросом летом, поэтому они будут доступны со скидкой начиная с октября. Сумма возможного возврата, на который могут претендовать отдыхающие, составит от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от стоимости тура, она должна превышать 25 тысяч. Длительность — не мене 5 дней. Получить деньги можно даже только за проживание, если добираются туристы на личном транспорте. Компенсацию будут перечислять на карту «Мир».

Эта мера вводится в рамках программы поддержки внутреннего туризма, о которой накануне объявил премьер-министр Михаил Мишустин. На эти цели правительство выделяет 15 миллиардов рублей. По оценкам властей, деньги смогут получить до 3 миллионов человек.

Для россиян отдых пока доступен только в пределах страны – международное авиасообщение до сих пор закрыто из-за эпидемии.