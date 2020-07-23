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10:05, 23 июля 2020

ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обещал попробовать снизить цены на услуги ЖКХ

Дегтярев провел совещание в он-лайн формате по подготовке к зимнему сезону, на которое собрал глав муниципалитетов и энергетиков. Министр ЖКХ Края Дарий Тюрин рассказал о том, что процесс идет даже с опережением графика. До 15 сентября, когда заканчивается северный завоз топливо должно быть доставлено в полном объеме. В то же время, только в одном из районов Края предприятия и граждане задолжали более 600 миллионов рублей.

Врио губернатора сказал, что понимает людей, которые не могут платить из-за высоких тарифов. Край занимает 72 место в России по доле расходов на ЖКХ. Дегтярев готов обратиться к федеральным властям с просьбой о дополнительных субсидиях. Как сообщает информационное агентство Хабаровский край сегодня был поднят и вопрос о переходе на российский газ, тогда как сейчас для Края покупают американский.

«У людей банально нет денег на жизнь – сказал Михаил Дегтярев – Если мы можем помочь и ввести какие-то дополнительные субсидии, мы должны это сделать».



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