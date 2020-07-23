Украинские спецслужбы задержали подозреваемого в убийстве главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко

Им оказался бывший сотрудник одного из силовых ведомств.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании Андрея Байдалу, известного по позывному Швед. Он останется под стражей до окончания расследования, — передаёт агентство УНН. О подозреваемом известно, что раньше он работал в правоохранительных органах, но где именно – не уточняется. В СБУ только отметили, что задержанный был сотрудником не этого ведомства.

Сейчас Байдала проходит по делу о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, совершенном группой лиц. Тем не менее, ранее именно его в непризнанной Донецкой народной республике обвиняли в организации убийства первого главы ДНР Александра Захарченко. При этом там же утверждали, что подозреваемый работал в департаменте контрразведки Службы безопасности Украины и курировал целую группу диверсантов.

В свою очередь в СБУ предполагали, что Захарченко был убит в результате внутренних конфликтов между бойцами непризнанной республики.

Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года. Он умер при взрыве бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка.