В Екатеринбурге полиция пришла к политологу Федору Крашенинникову

Об этом сам рассказал в интервью «Эху Москвы».

«Я шел из дома по улице. Ко мне подошли два человека в форме, показали удостоверение и сказали, что я должен прямо сейчас проследовать с ними для дачи показаний по факту преступления – оскорбление власти в социальных сетях. Я сказал, что без адвоката никуда не поеду. Мы сейчас ждем моего адвоката Алексея Бушмакова и поедем давать показания. Возможно, сразу будет суд, потому что они сказали, что суд будет быстрым», — отметил он.

Осенью прошлого года суд в Екатеринбурге оштрафовал Крашенинникова на 30 тысяч рублей по обвинению в оскорблении власти. Поводом стала публикация в Телеграм-канале о российских судьях. Сам Крашенинников называло это дело методом сведения политических счетов.