Сегодня с космодрома Байконур стартует Корабль «Прогресс МС-15»

Он доставит на Международную космическую станцию топливо и другие необходимые грузы.

Еще 20 июня ракета «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» была доставлена на стартовый комплекс. При установке в одной из систем возникли неполадки. Как сообщили в «Роскосмосе», электродвигатель, в котором была обнаружена неисправность, заменили в кратчайшие сроки. В результате, запуск пройдет в соответствии с намеченным графиком.

Прогресс должен доставит на МКС топливо, и более 1,5 тыс. кг грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, средства гигиены, одежду и медикаменты, а также продукты питания и 420 л воды.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.