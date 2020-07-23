Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко

Речь идет об экс-сотруднике правоохранительных органов Андрее Байдале. Он взят под стражу. Украинское агентство УНН сообщает, что Байдалу задержали по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Александр Захарченко погиб два года назад при взрыве в кафе в Донецке. Спустя год МВД самопровозглашенной республики заявило о причастности к преступлению Байдалы. Ведомство называло его агентом контрразведки СБУ. В Службе безопасности Украины тогда говорили, что Байдала был сотрудником другого правоохранительного ведомства – какого, не уточнялось.