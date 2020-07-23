И.о. губернатора Хабаровского края Дегтярев предложил снизить тарифы на услуги ЖКХ для жителей региона

Соответствующие слова нового руководителя края приводит агентство РИА Новости. Дегтярев сказал, что у людей нет денег на жизнь, не говоря уж об оплате ЖКХ. Накапливать долги и при этом держать высокие тарифы на тепло, как выразился чиновник, не очень хорошо.

Президент Владимир Путин назначил Дегтярева исполняющим обязанности руководителя края несколько дней назад. Депутат Госдумы занял место Сергея Фургала, арестованного по делу об убийствах и покушениях. Своей вины Фургал не признаёт. Около двух недель и Хабаровске и других городах края продолжаются митинги в поддержку Сергея Фургала.