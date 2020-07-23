РБК: После единого дня голосования в сентябре Совет Федерации покинут не менее пяти сенаторов

После единого дня голосования в сентябре Совет Федерации покинут не менее пяти сенаторов, — утверждает со ссылкой на источники РБК.

По сведениям газеты, в их числе представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Сам Клинцевич в интервью РБК сказал, что слухи просто так не возникают, и скорее всего, он действительно уйдет. Но никаких официальных разговоров на этот счет не было. Клинцевич является членом Высшего совета «Единой России» с момента основания партии. Клинцевич не раз становился участником скандалов. В 2018 году покинул пост первого зампредседателя комитета палаты по обороне и безопасности. По данным СМИ, это было связано с недовольством Минобороны комментариями, которые сенатор давал журналистам

Нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева в Совете Федерации после сентябрьских выборов может заменить Олимпийский чемпион и один из основателей «Единства», позже партии «Единая Россия», Александр Карелин. Он, как сообщает РБК, планирует уйти из Госдумы. Источники издания утверждают, что он уже принял предложение о переходе в Совфед, сам депутат комментировать эту информацию отказался. Чтобы стать представителем своей родной области ему необходимо избраться в заксобрание региона, и судя по данным на сайте местного избиркома, сейчас он занимает второе место в партийном списке. В то же время верхнюю палату парламента после выборов покинут как минимум пятеро сенаторов — представители Севастополя, Тамбовской и Калужской областей, Коми.