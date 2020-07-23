Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев может выйти на свободу в ноябре

Это должно произойти с учетом предварительного заключения, — рассказал адвокат историка Виктор Ануфриев. Накануне Петрозаводский городской суд приговорил Юрия Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

В «Мемориале» решение суда назвали неправомерным. С соответствующим комментарием выступил председатель совета правозащитного центра Александр Черкасов.

В поддержку Дмитриева была развернута общественная кампания. Среди тех, кто требовал справедливого разбирательства и признания историка невиновным, нобелевские лауреаты, российские деятели культуры, зарубежные ученые.