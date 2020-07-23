Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса

Тяжелая ракета-носитель доставит к Красной Планете автоматическую межпланетную станцию ТяньВэнь-1. Название переводится как «Вопросы к небу». Это строка из произведения древнекитайского поэта Цюй Юаня. Любопытство китайских ученых удовлетворит орбитальный аппарат, который будет исследовать околопланетное пространство и посадочная платформа с марсоходом.

Как сообщает телеканал CCTV, к февралю миссия выйдет на орбиту Марса. Затем, в течении двух месяцев автоматам предстоит определить наиболее удачное место посадки, а затем приступить к ней. Ожидается, что этим местом станет низменность Утопия, которую марсоход будет исследовать в течении трех марсианских месяцев. Ученые надеются найти следы жизни, в частности залежи льда под поверхностью планеты, а также изучить возможность колонизации Марса.



В понедельник к Марсу отправилась еще одна экспедиция. Это космический аппарат Аль Ааль из Саудовской Аравии.