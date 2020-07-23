В Москве стартует акция «День без турникетов»

В рамках нее жители и гости столицы смогут бесплатно зарегистрироваться на экскурсии по социальным объектам либо производствам.

Акция «День без турникетов» традиционно будет длиться три дня, до субботы включительно. Во все эти дни ее участники смогут посетить бесплатную экскурсию по семейному парку аттракционов «Сказка». Также москвичам предлагают отправиться на смотровую площадку Panorama 360 в одной из башен делового центра Москва-Сити либо же на Центральный московский ипподром.

Впрочем, значительная часть экскурсий будет все же проходить в онлайн-режиме. Это как традиционные маршруты вроде Гребного канала в Крылатском, так и вполне нестандартные – например, можно будет виртуально побывать на производстве шаров для пейнтбола, в химчистках-прачечных компании «Диана» или дизайн-студии Art4You.

Параллельно в мобильном приложении акции можно будет принять участие в чемпионате по квизу, чьи победители смогут без ограничений выбрать экскурсии в рамках следующего «Дня без турникетов»,

Акция, организованная столичными властями, проходит несколько раз в год. В следующий раз она состоится через месяц.