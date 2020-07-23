Росгвардия закупает аппараты ИВЛ за границей

По данным интернет-издания «МБХ Медиа» они в несколько раз дороже, чем российские аналоги.

На сайте госзакупок появилась публикация о планах Росгвардии приобрести сорок семь аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Речь идёт об американских Carescape R860, швейцарских Hamilton G5 и нескольких ИВЛ немецкой компании Dräger. Как пишет интернет-издание «МБХ Медиа», в документации сказано, что в военные госпитали в Подмосковье и в Новочеркасске хотят направить по шестнадцать таких аппаратов, а еще пятнадцать — в Екатеринбург.

«МБХ Медиа» отмечает, что иностранные ИВЛ, о которых идёт речь, стоят от двух с половиной до четырёх с половиной миллионов рублей, в то время как цена например отечественных «Авента-М» не превышает и полутора миллионов.

Тем временем вчера в Росздравназдоре объявили, что закончили дополнительную проверку этой модели. В ведомстве заключили, что эти ИВЛ могут быть допущены к применению. Поводом для тестирований стали пожары, которые произошли в нескольких российских больницах минувшей весной.

Возгорания в госпиталях, где использовали ИВЛ «Авента-М» произошли 9-ого и 12-ого мая. Речь идёт о больницах в Москве и Санкт-Петербурге.