Министерство энергетики хочет досрочно снять запрет на импорт бензина

Его ввели до октября из-за эпидемии коронавируса, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и уровень цен на топливо.

По всей стране смягчены карантинные меры, регионы возвращаются к привычной жизни, снимаются ограничения на передвижение и, соответственно, растет спрос на бензин. К тому же растет производство топлива в стране, поэтому его импорт не обрушит цены на внутреннем рынке, полагают в Минэнерго. В ведомстве подготовили проект постановления об отмене запрета на импорт, который действовал бы до 1 октября.

Его ввели в начале лета из-за падения котировок нефти. Поставщики из других стран, где цена на бензин зависит от ситуации на бирже, получали ценовое преимущество перед российскими производителями, на которых действует специальный, демпфирующий, механизм. Он призван оградить рынок от резких скачков цены, как вверх так и вниз. Именно из-за этого налога, как пишет газета РБК, российские нефтяники выступают против снятия запрета – они недовольны тем, что импортеры будут иметь это преимущество. По данным источников издания, противником этой меры остается и Минфин.

На документе Минэнерго пока не стоит дата. Он вступит в силу после подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным.