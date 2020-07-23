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07:36, 23 июля 2020

На Шри-Ланке продолжается суд по делу трех россиян, обвиняемых в нелегальном сборе жуков

Главный фигурант – зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко. В феврале этого года вместе со своими приятелями Артемом Рябовым и Николаем Килафяном он гулял в национальном парке Шри-Ланки. На выходе у Игнатенко, а также в его машине обнаружили мертвых насекомых – преимущественно жуков.
Законодательство острова крайне жестко в отношении сбора флоры и фауны. В заповедниках их собирать категорически запрещено. Игнатенко же утверждает, что нашел жуков уже мертвыми за пределами заповедника и собирался их сфотографировать и выбросить. Однако следствие обвинило зоолога и его компаньонов в отлове и убийстве почти трех сотен насекомых. Адвокаты россиян утверждают, что это число может быть серьезно завышено, поскольку никаких документов, подтверждающих это, якобы нет.
Начиная с февраля обвиняемых отправляли в СИЗО, затем выпускали, а Игнатенко вновь должен был оказаться в изоляторе, но его госпитализировали из-за проблем с желудком.

По обвинению в нелегальном сборе жуков россиянам может грозить штраф не менее чем в 1,5 млн рублей либо, если он не будет уплачен, до 40 лет тюрьмы. Все трое фигурантов не признают вину, но один из них Артем Рябов уже попросил помощи в сборе средств.



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