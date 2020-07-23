Дональд Трамп готов стать первым американцем, кому введут вакцину от коронавируса

В интервью телеканалу «Фокс ньюс» президент США сказал: «Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут». Трамп ранее не исключал, что американские специалисты создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года.
2020-07-23T07:35:35+03:00
2020-07-23T07:35:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:35, 23 июля 2020
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