Дональд Трамп готов стать первым американцем, кому введут вакцину от коронавируса

В интервью телеканалу «Фокс ньюс» президент США сказал: «Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут». Трамп ранее не исключал, что американские специалисты создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года.