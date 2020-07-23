По сведениям РБК, после единого дня голосования в сентябре состав палат парламента изменится

В частности, Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион, один из руководителей ЕР Александр Карелин. Он перейдет в Совет Федерации. По словам источника издания, в Совфед Карелин придет на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева. При этом покинут Совфед не менее 5 сенаторов, в том числе другой член руководства ЕР Франц Клинцевич. Официально эта информация не подтверждена.