Суд в Москве сегодня огласит приговор по делу о крушении самолета главы нефтяной компании Total в 2014 году

Фигурантами дела являются трое авиадиспетчеров.

Обвинение просит назначить диспетчеру Александру Круглову 6 лет колонии, руководителю полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роману Дунаеву – на два месяца больше, а диспетчера руления Надежду Архипову – приговорить к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Им вменяется статья о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В катастрофе в ночь на 21 октября 2014 года погибли четыре человека – члены экипажа самолета Falcon и глава компании Total Кристоф де Маржери. Он возвращался в Париж, но на взлетной полосе самолет столкнулся со снегоуборочной машиной, за рулем которой находился пьяный Владимир Мартыненко, это дело и дело его начальника выделили в отдельное производство. Они признали вину и были освобождены от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы.

Обвиняемые диспетчеры свою вину не признают и считают дело сфабрикованным. Защита настаивает на том, что на суде не были представлены доказательства их виновности.