Политику Алексею Навальному официально предъявили обвинения из-за публикации в социальных сетях

Дело открыли по статье о клевете.

Следствие считает, что Алексей Навальный разместил в Твиттере публикацию, которая порочит честь и достоинство ветерана второй мировой войны Игната Артеменко. Речь идёт о посте, который появился на странице политика второго июня. Там он прокомментировал видео телеканала RT, посвященное поправкам в Конституцию. Помимо ветерана, в нём приняли участие актёр Иван Охлобыстин, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов, дизайнер Артемий Лебедев и другие. Навальный назвал этих людей продажными и написал, что у них нет совести.

В итоге дело завели по уголовной статье о клевете. Вчера политика вызвали на допрос в Следственный комитет. Он дал обязательство приехать туда же и сегодня. Адвокат Навального Вадим Кобзев сказал «Эху», что защита считает это дело политически мотивированным и настаивает на проведении лингвистической экспертизы.

Ожидается, что уже сегодня следствие завершится, дело передадут сначала в прокуратуру, а затем и в мировой суд.

Сам Алексей Навальный объясняет возникновение этого дела тем, что у него подходит к концу второй условный срок.