Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Главу карельского «Мемориала» приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера.

Приговор необоснованно суров для пожилого человека с рядом заболеваний, но удивительно мягок для той статьи, по которой судили историка, — сказала «Эху» Ева Меркачева. Член СПЧ считает это показателем невиновности Дмитриева.

Художник и скульптор Михаил Шемякин выступил в поддержку осужденного историка Юрия Дмитриева. Он призвал бороться с фальсификацией уголовных дел в отношении негодных властям.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, на свободу Юрий Дмитриев выйдет в ноябре этого года.