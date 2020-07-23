Верховный суд Крыма приступает к рассмотрению дела Рефата Чубарова

Председатель запрещенного в России меджлиса крымских татар обвиняется в организации массовых беспорядков в Симферополе незадолго до референдума о присоединении полуострова к России шесть лет назад. Чубарова, который последние годы живет на Украине, будут судить заочно. Как передает «Интерфакс», сегодняшнее заседание пройдет в открытом режиме, однако число слушателей может быть ограничено из-за карантинных мер.
2020-07-23T06:37:32+03:00
2020-07-23T06:38:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:37, 23 июля 2020
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