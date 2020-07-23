Полиция Австрии учтет видео с родственниками убитого в Вене выходца из Чечни Мартина Бека

По словам представителя управления полиции Нижней Австрии Йоханна Баумшлагера, следователи знают об этой записи с Facebook и она уже переведена не немецкий язык.

Известного блогера, критикующего главу республики Рамзана Кадырова и рассказывавшего о заказных убийствах в регионе, застрелили в начале июля в пригороде Вены.

На видеозаписи, распространенной в соцсетях, около 15 мужчин стоят в помещении, один из них, как пишет издание «Кавказ.Реалии», близкий родственник Мамихана Умарова, по-чеченски говорит, что они пытались остановить блогера, который выступал против Рамзана Кадырова. Ему сказали прекратить, но ответил, что европейские спецслужбы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить. Перевод приводит Кавказ.Реалии. Мужчина на записи утверждает, что было решено остановить Умарова, они должны были это сделать. Люди, арестованные в Европе по этому делу, к убийству непричастны. Брат отца убитого Ваха Умаров и дядя по материнской линии Лом-Али Усманов на видеозаписи от лица всех обратились к народу Чечни и главе республики с просьбой о прощении. Блогера известного как Анзор из Вены убили выстрелом в голову. Его вдова, как пишет издание, уверена, что к этому причастно руководство Чечни. По этому делу в Австрии задержаны двое чеченцев.

Это не было не первое нападение на прямых оппонентов главы Чечни за рубежом. Сам Кадыров обвинил в убийстве Умарова и других чеченских политэмигрантов иностранные спецслужбы.