Поиски пропавшего 19 июля самолета Ан-2, который вылетел из поселка Кырен в Бурятии, приостановлены из-за непогоды

Поиски пропавшего 19 июля самолета Ан-2, который вылетел из поселка Кырен в Бурятии и не вышел на связь, приостановлены из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. Ан-2 авиакомпании «Феникс», по предварительной информации, совершал облет двух районов Бурятии. На борту находились шесть человек, включая двух членов экипажа. По предварительной информации, на борту также были члены экипажей других воздушных судов, которые вылетели для осмотра территории для последующей химической обработки лесов.