Прощание с ученым и ведущим прогнозов погоды Александром Беляевым состоится сегодня на Троекуровском кладбище

Прощание с ученым и известным ведущим прогнозов погоды Александром Беляевым состоится сегодня на Троекуровском кладбище. Он умер в возрасте 71 года.

Александр Беляев долгие годы боролся с раком, он перенес несколько операций. Последние дни жизни находился в реанимации. Александр Беляев в вел прогноз погоды на НТВ, и его особая творческая и при этом будто бы добрососедская подача сделала телеведущего одним из самых любимых телегероев страны. В сообщении телеканала, опубликованном на сайте, отмечается, что ученый не скрывал, что даже одна поездка в неделю в «Останкино» ужасно его выматывает. Несмотря на усталость от болезни, он никому не доверял писать тексты к своим эфирам». Конец цитаты. Выпуски Александра Беляева всегда были яркими, образными и запоминающимися. Как рассказал агентству «Интерфакс» друг и однокурсник ведущего, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, Беляев еще во время обучения в МГУ участвовал во всех студенческих спектаклях, играя добродушных старичков, эти свойства он и воплотил на экране. Он вел прогноз погоды на телевидении более 20 лет.

Александра Беляева похоронят на Троекуровском кладбище.