Центральный банк Литвы станет первым в Еврозоне, кто выпустит цифровую валюту

Предварительная продажа национальных криптовалют начнется уже сегодня.

Центральный банк Литвы пояснил, что валюта, получившая название LBCoin, представляет собой коллекционные токены, созданные с использованием блокчейна. В общей сложности будет выпущено 24 000 нумизматических цифровых токенов

На них будут размещены портреты 20 человек, которые в 1918 году подписали Декларацию о независимости Литвы. Исторические фигуры будут разделены на шесть категорий, каждой из которых будет присвоен свой токен: священники, президенты, дипломаты, промышленники, ученые, а также государственные служащие. Продаваться они будут партиями по 6 монет за €99. В последствии этот «пакет» можно будет обменять на одну физическую серебряную монету стоимостью €19,18.

Производить обмен LBCOIN можно напрямую через центробанк или в закрытом блокчейне