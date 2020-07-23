Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырем бывшим полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Об этом сказал адвокат одного из фигурантов. Алексей Коврижкин добавил, что его подзащитный Игорь Ляховец попросил Генпрокуратуру снова возбудить уголовное дело на журналиста.

Сейчас срок ареста бывших полицейских истекает 1 августа.