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06:11, 23 июля 2020

Юрий Дмитриев приговорен к трем с половиной годам колонии

Руководитель карельского отделения правозащитного центра Мемориал Юрий Дмитриев приговорен к трем с половиной годам колонии. Его признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. С учетом предварительного заключения он проведет в СИЗО три с половиной месяца — до ноября 2020 года, — заявил его адвокат Виктор Ануфриев. По словам защитника, Дмитриев стойко принял приговор.

При этом суд оправдал Дмитриева по трем статьям — об изготовлении детской порнографии, о развратных действиях в отношении несовершеннолетней и о незаконном хранении частей огнестрельного оружия.

Международное общество «Мемориал» не считает правомерным это решение суда. Об этом «Эху» сказал председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.



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