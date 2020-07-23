Руководитель карельского отделения правозащитного центра Мемориал Юрий Дмитриев приговорен к трем с половиной годам колонии. Его признали виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью. С учетом предварительного заключения он проведет в СИЗО три с половиной месяца — до ноября 2020 года, — заявил его адвокат Виктор Ануфриев. По словам защитника, Дмитриев стойко принял приговор.

При этом суд оправдал Дмитриева по трем статьям — об изготовлении детской порнографии, о развратных действиях в отношении несовершеннолетней и о незаконном хранении частей огнестрельного оружия.

Международное общество «Мемориал» не считает правомерным это решение суда. Об этом «Эху» сказал председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.