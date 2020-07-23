Дональд Трамп допустил, что после Хьюстона американские власти потребуют закрыть и другие дипучреждения КНР в США.

Ранее стало известно, что власти США поручили закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Как заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, это было сделано «для защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев».
2020-07-23T06:38:00+03:00
2020-07-23T06:38:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:38, 23 июля 2020
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