Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности.

Из Указа мэра Москвы Сергея Собянина следует, что Калина уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Позже у себя во «ВКОНТАКТЕ» Собянин уточнил, что назначил Калину своим советником. Департамент образования возглавит заместитель Калины Александра Молотков.