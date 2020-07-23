Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности.

Из Указа мэра Москвы Сергея Собянина следует, что Калина уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Позже у себя во «ВКОНТАКТЕ» Собянин уточнил, что назначил Калину своим советником. Департамент образования возглавит заместитель Калины Александра Молотков.
2020-07-23T05:08:48+03:00
2020-07-23T05:08:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 23 июля 2020
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