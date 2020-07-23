Арестованный экс-полицейский Игорь Ляховец призвал возобновить дело журналиста Ивана Голунова.

Как сообщает «Интерфакс», об этом он объявил в Мосгорсуде, на слушаниях по апелляции на продление ареста. Именно Ляховца считают организатором задержания спекора «Медуззы» по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков в июне прошлого года. Накануне Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста четырем бывшим полицейским – фигурантам дела Голунова. При этом суд оставил их под стражей до 1 августа.
2020-07-23T05:06:46+03:00
2020-07-23T05:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 23 июля 2020
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