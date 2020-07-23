Следствие по уголовному делу Михаила Абызова находится в завершающей стадии.

Об этом Ъ сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал майор юстиции Сергей Степанов. По его словам, с учетом недавних арестов (15 и 17 июля суд отправил под стражу четверых фигурантов дела экс-министра по делам открытого правительства по обвинению в коммерческом подкупе. Всего по делу проходят 12 фигурантов, еще четверо с санкции суда объявлены в международный розыск. По версии следствия, Абызов был организатором легализации денежных средств, полученных преступным путем.
2020-07-23T05:05:42+03:00
2020-07-23T05:05:47+03:00
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05:05, 23 июля 2020
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