Следствие по уголовному делу Михаила Абызова находится в завершающей стадии.

Об этом Ъ сообщил старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал майор юстиции Сергей Степанов. По его словам, с учетом недавних арестов (15 и 17 июля суд отправил под стражу четверых фигурантов дела экс-министра по делам открытого правительства по обвинению в коммерческом подкупе. Всего по делу проходят 12 фигурантов, еще четверо с санкции суда объявлены в международный розыск. По версии следствия, Абызов был организатором легализации денежных средств, полученных преступным путем.