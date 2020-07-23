В Минэнерго решили досрочно снять запрет на импорт бензина.

Как говорится в проекте постановления правительства на этот счет, запрет следует снять в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны. По данным Минэнерго, производство бензина в стране в июне превысило 3 млн т. Это на 32% выше уровня мая.
2020-07-23T05:04:29+03:00
2020-07-23T05:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 23 июля 2020
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